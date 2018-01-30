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31 января 2018
30 января 2018
20:54  30 января 2018 4

В Екатеринбурге объявили учения волонтеров

Открытие предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. Екатеринбург, волонтеры, сильный президент сильная россия, штаб владимира путина
В Свердловской области начался Год добровольцаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге начался слет добровольцев Свердловской области. Мероприятие проходит на базе ресурсного центра «Сила Урала». В основном оно будет посвящено проведению учений среди волонтеров по медицинским и спасательным дисциплинам.

Слет является частью мероприятий, посвященных объявленному президентом Году добровольца. На нем будут представлены волонтеры и 30 общественных организаций, объединяющих 25 тысяч человек, сообщили «URA.RU» организаторы мероприятия.

Центральной частью Уральского слета волонтеров станут соревнования по спасательным дисциплинам и учения по спасению человека в экстремальных ситуациях. Кроме того, волонтеры-медики проведут более десятка образовательных мероприятий.

Виктор Жуков
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