В Екатеринбурге объявили учения волонтеров

В Свердловской области начался Год добровольца
В Екатеринбурге начался слет добровольцев Свердловской области. Мероприятие проходит на базе ресурсного центра «Сила Урала». В основном оно будет посвящено проведению учений среди волонтеров по медицинским и спасательным дисциплинам.
Слет является частью мероприятий, посвященных объявленному президентом Году добровольца. На нем будут представлены волонтеры и 30 общественных организаций, объединяющих 25 тысяч человек, сообщили «URA.RU» организаторы мероприятия.
Центральной частью Уральского слета волонтеров станут соревнования по спасательным дисциплинам и учения по спасению человека в экстремальных ситуациях. Кроме того, волонтеры-медики проведут более десятка образовательных мероприятий.