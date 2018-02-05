Спикер свердловского Заксобрания будет отсутствовать на работе больше месяца

Спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина во второй раз в 2018 году продлила свой отпуск. Как сообщил «URA.RU» источник в региональном парламенте, сначала ожидалось, что она выйдет на работу после новогодних каникул вместе со всеми депутатами 9 января. Однако в этот день стало известно, что спикер взяла отпуск до конца месяца. Иногда она прерывала отпуск, чтобы оформить командировку.
Накануне депутатов известили, что председатель Заксобрания оформила очередное дополнительное время для отдыха. По некоторым данным, он продлится до 15 февраля. Но ряд депутатов ожидают, что Людмила Бабушкина вернется в кабинет раньше, чтобы в полной мере успеть подготовится к назначенному на 20 февраля первому в этом году заседанию парламента. Опрошенные «URA.RU» депутаты удивлены происходящим. Они отмечают, что ранее Людмила Бабушкина никогда на столь длительный срок не покидала рабочее место. Часто она появлялась в кабинете и продолжала руководитель работой Законодательного собрания даже во время официальных отпусков.
Парламентарии отмечают, что именно благодаря ее постоянному присутствию разрешались на начальной стадии все внутренние конфликты — на заседаниях комитетов и пленарных сессиях депутаты уже не имели друг к другу никаких претензий.
Сама Людмила Бабушкина пояснила корреспонденту «URA.RU», что продолжает находиться на связи со своими заместителями и председателями всех профильных парламентских комитетов. В телефонном режиме они формируют повестку предстоящего заседания.