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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
12:53  07 февраля 2018 10

На Урале актрисе из сериала «Вечный зов» отказали в пенсии

Фильмы с участием Кудряшовой есть, а подтверждающих документов нетФото с сайта www.kino-teatr.ru

Актрисе Елене Кудряшовой, которая стала известной благодаря сериалу «Вечный зов», отказали в получении российской пенсии. Октябрьский районный суд Екатеринбурга указал ей на нехватку трудового стажа.

Кудряшова четыре месяца назад через суд пыталась добиться получения выплат, сообщает РЕН ТВ. Актриса более 24 лет прожила в Италии. За это время в Госфильмофонде потерялись все доказательства того, что она ранее работала в российском кинематографе. Причем, Кудряшова сыграла в нескольких картинах: «Алеша», «Прости — прощай», «Ты помнишь» и других.

По законодательству, чтобы получить минимальную пенсию, 56-летней актрисе необходимо семь лет стажа в России, но до этого срока ей не хватает двух лет. Отмечается, что документы о том, что Кудряшова работала на «Свердловской киностудии» и «Мосфильме», были утеряны. «В Госфильмофонде мне сказали, что никакой информации о моих работах у них не существует», — приводит слова актрисы телеканал. Кудряшова намерена обжаловать решение в областном суде.

Ранее Пенсионный фонд России пояснил, почему россиянам отказывают в назначении пенсий по старости. Это зависит от страхового стажа и пенсионных баллов.

Ольга Кулакова
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