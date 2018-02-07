Самолет из Москвы посадили в Минеральных Водах из-за буйного пассажира

23:45 07 февраля 2018 0

Мужчина не хотел подчиняться требованиям командира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лайнер авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Гюмри (Армения), совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за буйного пассажира.

«Самолет „Победы“ при выполнении рейса Москва—Гюмри совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за деструктивного пассажира. Дебошир оскорблял экипаж, не подчинялся требованиям командира, вел себя неадекватно и вдобавок закурил», — говорится в сообщении авиакомпании «Победа».

Экипаж принял решение запросит вынужденную посадку. Приземление прошло в штатном режиме, буйного мужчину сразу же передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщает телеканал 360.

Напомним, буквально пару недель назад 26-летний екатеринбуржец стал фигурантом уголовного дела за дебош устроенный на борту самолета, летевшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Как писало «URA.RU», уральцу сейчас грозит полумиллионный штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет.