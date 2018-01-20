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Главные новости Свердловской области
17:11  20 января 2018 0

На уральского «мажора», устроившего драку в самолете, завели уголовное дело

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, аэрофлот
«Аэрофлот» исполнил свою угрозу по отношению к уральцуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего екатеринбуржца Владимира Колотыгина, устроившего дебош на борту летевшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский самолета, сообщили «URA.RU» в пресс-службе МВД России. Максимальное наказание, которое грозит уральцу — полумиллионный штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Поводом для расследования стало заявление бортпроводника, на которого набросился пьяный пассажир бизнес-класса с кулаками и нецензурной бранью в адрес стюардов и летчиков, пояснили в полиции. Командир экипажа собирался посадить самолет в Новосибирске, но буйного уральца угомонили судебные приставы, летевшие тем же рейсом, пояснили в пресс-службе авиаперевозчика. Остаток пути он проделал надежно зафиксированным в кресле.

После приземления дебошира передали в руки полиции. Он прошел медицинское освидетельствование, подтвердившее его опьянение, в отношении него был составлен административный протокол. Теперь история получила развитие: в отношении молодого жителя Екатеринбурга возбуждено дело по ч.1 ст. 213 УК РФ, которое грозит ему более серьезными последствиями.

Ранее «героем» схожей ситуации стал пассажир, летевший в Екатеринбург: члены экипажа попросту примотали его скотчем к креслу. Что касается известных россяин, то проблемы сейчас грозят супруге футболиста Андрея Аршавина, которую сняли с рейса Москва — Алма-Ата. Из-за каприза «звездной леди» пострадали более 100 пассажиров, и теперь компания намерена взыскать с Алисы Аршавиной внушительную сумму в качестве компенсации ущерба. В ближайшее время в России намерены узаконить своеобразный «черный список»: попавших в него авиадебоширам будет запрещено пользоваться авиационным транспортом в течение трех лет.

Алексей Шумов
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