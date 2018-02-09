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Главные новости Челябинской области
13:31  09 февраля 2018 17

Челябинцы поддержали олимпийцев устрашающими футболками. «Будем так ходить до конца Игр». ФОТО

Южноуральский пиарщик намерен носить футболку до конца ОлимпиадыФОТО: личная страница в Facebook Евгения Маклакова
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Челябинский пиарщик Евгений Маклаков заказал футболки в поддержку сборной России. Как он заявил корреспонденту «URA.RU», с сегодняшнего дня и до конца Олимпиады будет ходить только в них.

Белые футболки украшены устрашающим медведем и надписью OARTEAM. Первые буквы означают аббревиатуру Olympic athletes from Russia, которой будут обозначены наши спортсмены на Играх-2018 в Южной Корее. В соцсетях к акции с хештегами #redoarmy #oarrrrr #oarteam уже присоединяются болельщики со всей страны.

«Это моя личная позиция. Наши спортсмены будут выступать в сложной обстановке. И поддержка болельщиков, в том числе через такие акции, надеюсь, поможет, создаст им победное настроение. Уверен, что наших олимпийцев поддержат тысячи и тысячи людей», — заявил Евгений Маклаков.

ФОТО: Личная страница в Facebook Евгения Маклакова

Ранее «URA.RU» сообщало об окончательном решении Спортивного арбитражного суда недопускать 45 российских спортсменов и двух тренеров на Олимпийские игры-2018. По мнению суда, недопуск на Игры не является наказанием для спортсменов от Международного олимпийского комитета.

Сергей Макеев
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