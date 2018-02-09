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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:57  09 февраля 2018 0

Грудинин выгнал из квартиры детей. Опека оказалась бессильна

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, грудинин павел
Семью Филькиных выселили по требованию руководства «Совхоза имени Ленина»Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В истории с выселением из квартиры семьи Филькиных по требованию «Совхоза имени Ленина», возглавляемого кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым, появились новые подробности. Как выяснилось, в слушаниях по этому делу участвовали органы опеки, которые выступали на стороне Филькиных и признавали противоправным отъем жилья, в том числе у двух несовершеннолетних членов семьи.

«В судебном заседании представитель органа опеки и попечительства возражала против удовлетворения исковых требований, указывая, что выселение нарушает права несовершеннолетних детей», — приводит «Федеральное агентство новостей» выдержку из официального ответа министерства образования Московской области на запрос журналистов. Причем в 2011 году суд принял сторону семьи Филькиных, но позже ЗАО «Совхоз имени Ленина» все же продало квартиру, и в 2013 году новый владелец выселил семью, которой не было предоставлено новое жилье. И это несмотря на протест органов опеки и тот факт, без крыши над головой остались двое детей и два инвалида.

Напомним, бывший сотрудник «Совхоза имени Ленина» Александр Филькин рассказал о мошенничестве с жильем работников. Он заявил, что за два года до истечения контракта на предоставление жилья руководство совхоза потребовало от его семьи отказаться от квартиры. За этим последовала травля, во главе которой якобы стоял сам Грудинин.

Софья Стеклова
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