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13 февраля 2018
12 февраля 2018
00:29  13 февраля 2018 1

Грудинин обманул Центризбирком. Эксперт: скандалов становится слишком много, нужны объяснения

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, грудинин павел
Теперь Павлу Грудинину стоит объяснить происхождение зарубежных счетов и избирателямФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Предвыборная кампания кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина оказалась под угрозой из-за имеющихся у него зарубежных счетов, о которых Центризбирком узнал не сразу. 12 февраля председатель ЦИК Элла Памфилова призвала политика срочно предоставить данные о закрытии этих счетов, но, по мнению экспертов, после общественного резонанса этого будет недостаточно. Наряду с ЦИК Грудинину следует объясниться и перед избирателями.

«У нас получается так: за Павла Николаевича (Грудинина) в основном партия ратует, ходатайствует. Мы хотели бы, чтобы он сам как кандидат (предоставил в ЦИК данные) — чтобы побыстрее, ускорить процесс, чтобы поставить все точки над „i“», — приводит «Интерфакс» слова Памфиловой.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов напоминает, что «к Павлу Грудинину у всех много вопросов — и у сторонников, и у противников». «Он мог бы давно объяснить, что происходит, почему счета до сих пор не закрыты, а если это не так, то почему он не сделал это раньше, чтобы избежать шумихи. Тут возникает вопрос: если он все же что-то умалчивает, вероятно, он что-то скрывает? Поэтому вместо того, чтобы оскорблять журналистов, которые задают ему эти неудобные вопросы, он мог бы сделать шаг навстречу избирателям и все разъяснить», — подчеркнул Мартынов.

Не исключено, что Грудинин стал заложником обстоятельств, считает собеседник агентства. Процесс закрытия счетов в иностранных банках и вывод денег может занять немало времени, а поскольку кандидат от КПРФ определился относительно недавно, он мог попросту не успеть как следует подготовиться к избирательной кампании. Однако, как подчеркнул Алексей Мартынов, это не снимает вопрос о том, почему он так и не объяснил все людям.

12 февраля, напомним, ЦИК получил информацию от Федеральной налоговой службы о зарубежных счетах Павла Грудинина. Центризбирком был информирован лишь о трех счетах, которые были закрыты 28 декабря. Тем не менее, как выяснилось, у него есть еще два счета в Швейцарии. Это означает что Грудинин обманул ЦИК, предоставив недостоверную информацию. Эти счета были закрыты лишь 2 февраля, и о них у комиссии не было информации. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорил о наличии у Грудинина нескольких миллиардов рублей, которые переводились со счетов в акции, и требовал ухода коммуниста из избирательной гонки.

Сергей Демин
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