{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,02
Динамика за 2 недели
Евро 71,25
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 февраля 2018
12 февраля 2018
07:37  13 февраля 2018 0

Богатейший россиянин смог бы содержать страну две недели

VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, мордашов алексей
Почти 20 млрд долларов Алексея Мордашова хватило бы на две недели работы правительства РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Новостное агентство Bloomberg подсчитало, как долго самые богатые жители разных стран могли бы полностью брать на себя все расходы своих национальных правительств. Участником так называемого «Индекса Робин Гуда» стал и богатейший россиянин Алексей Мордашов.

Состояния основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, которое оценивается в 19,7 млрд долларов, хватило бы всего на две недели, пишут «Известия». Чтобы все государственные ведомства существовали за его счет, Мордашову пришлось бы каждый день предоставлять им 1,399 млрд долларов.

В то же время кипрский магнат Джон Фредриксен со своими 10,4 млрд долларов мог бы обеспечивать правительство острова в течение 441 дня. У Китая «аппетиты» гораздо больше — состояния владельца компании Alibaba Джека Ма (45,5 млрд долларов) хватило бы всего на четыре дня. Не слишком долго быть Робин Гудом мог бы и самый богатый человек мира, глава Amazon Джефф Безос, — правительство США израсходовало бы все его деньги (99 млрд долларов) за пять дней.

Между тем состояние богатейших россиян за первый месяц 2018 года выросло на 17 млрд долларов. При этом Алексей Мордашов остается самым богатым человеком страны, а на втором месте находится глава «Норильского никеля» Владимир Потанин. Глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин оказался на третьем месте.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров