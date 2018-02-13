Богатейший россиянин смог бы содержать страну две недели

07:37 13 февраля 2018 0

Почти 20 млрд долларов Алексея Мордашова хватило бы на две недели работы правительства России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новостное агентство Bloomberg подсчитало, как долго самые богатые жители разных стран могли бы полностью брать на себя все расходы своих национальных правительств. Участником так называемого «Индекса Робин Гуда» стал и богатейший россиянин Алексей Мордашов.

Состояния основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, которое оценивается в 19,7 млрд долларов, хватило бы всего на две недели, пишут «Известия». Чтобы все государственные ведомства существовали за его счет, Мордашову пришлось бы каждый день предоставлять им 1,399 млрд долларов.

В то же время кипрский магнат Джон Фредриксен со своими 10,4 млрд долларов мог бы обеспечивать правительство острова в течение 441 дня. У Китая «аппетиты» гораздо больше — состояния владельца компании Alibaba Джека Ма (45,5 млрд долларов) хватило бы всего на четыре дня. Не слишком долго быть Робин Гудом мог бы и самый богатый человек мира, глава Amazon Джефф Безос, — правительство США израсходовало бы все его деньги (99 млрд долларов) за пять дней.

Между тем состояние богатейших россиян за первый месяц 2018 года выросло на 17 млрд долларов. При этом Алексей Мордашов остается самым богатым человеком страны, а на втором месте находится глава «Норильского никеля» Владимир Потанин. Глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин оказался на третьем месте.