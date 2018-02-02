04:42 02 февраля 2018 0

Алексей Мордашов сохранил первую позицию в рейтинге российских миллиардеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Bloomberg составил очередной рейтинг 500 самых богатых людей мира. И если верить этим данным, в январе 2018 года совокупное состояние 27 российских миллиардеров увеличилось на 16,8 млрд долларов.

Самым богатым человеком страны стал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. За последний месяц, как пишет Lenta.ru, его состояние выросло на 1,04 $ млрд и составило 20,7 $ млрд. На втором месте находится глава «Норильского никеля» Владимир Потанин. С начала года ему удалось увеличить свой капитал на 1,17 $ млрд [до 20,1 $ млрд]. Тройку замыкает глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чье состояние за этот же период выросло на 1,1 $ млрд [до 19,1 $ млрд].

Глава «Новатэк» Леонид Михельсон увеличил свое состояние на 1,55 $ млрд [до 18,2 $ млрд]; председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг — на 910 $ млн [до 17,1 $ млрд]; основатель USM Holdings Алишер Усманов — на 787 $ [до 15,3 $ млрд]; владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко — на 843 $ млн [до 14,6 $ млрд].

Также в десятку вошли акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман с заработком в 215 $ млн [до 14.5 $ млрд], глава «Лукойла» Вагит Алекперов, который разбогател еще на 1,75 $ млрд [до 14,3 $ млрд], и Роман Абрамович. Последний увеличил состояние на 865 $ млн [до 13,4 $ млрд].

Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров заняли 11 и 12 строчки. Первый заработал 1,44 $ млрд [общ. 12,5 $ млрд], второй — 319 $ млн [общ. 11.7 $ млрд]. перечень российских миллиардеров замыкает совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Его месячная прибыль составила 263 $ млн, а общий капитал увеличился до 4,65 $ млрд.