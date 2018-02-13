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13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
11:01  13 февраля 2018 1

Куйвашев предложил установить в Академическом вертолетную площадку

Санитарная авиация. Диспетчерская и эвакуация пациента вертолетом. Пермь, вертолет, санитарная авиация, вертолетная площадка
Медучеждение должно работать и в экстремальных условиях, считает губернаторФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 февраля посетил площадку в районе Академический, где в конце марта начнется строительство комплекса Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ). Глава региона дал несколько поручений.

Он поручил рассмотреть возможность размещения на территории центра вертолетной площадки, чтобы обеспечить возможность работы в различных ситуациях, в том числе экстренных. Также глава региона попросил проработать планы строительства в Академическом поликлиники для взрослых.

Здание расположится на пересечении улиц Амундсена и Сахарова. На пяти с половиной гектарах площадь застройки превысит девять тысяч квадратных метров. В центре создадут стационар на 235 коек, консультативно-диагностический центр на 150 посещений для взрослых, отделение катамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей раннего возраста с консультативно-диагностическим приемом.

Учреждение обеспечат полной хозяйственной инфраструктурой, в частности, в хозяйственной зоне будут размещены гараж, блочная котельная, кислородная станция, две трансформаторные подстанции, дизель-генераторная установка.

На сегодняшний день идет подготовка медико-технического задания для строительства здесь здания Уральского государственного медицинского университета и общежитий вуза. НИИ ОММ станет основой развития научного направления медицинского кластера в Академическом. Глобальный проект объединит научную, учебную и врачебную практики.

Семен Гринберг
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