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14 февраля 2018
13 февраля 2018
22:27  13 февраля 2018 7

Джигарханян покрыл матом бывших жен: «Эти бабы, пусть они все сдохнут!»

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Актер не стеснялся в выражениях в разговоре с ЛивановымФото: Кадр из фильма «Гангстеры в океане»

Актер Василий Ливанов после разговора с Арменом Джигарханяном заявил, что тот находится в ужасном состоянии. По его словам, народный артист СССР грубо отозвался о своих бывших женах, хотя всегда был сдержанным человеком.

Ливанов позвонил Джигарханяну, чтобы поддержать его после развода, сообщает портал «Дни.ру». «Он просто кричал, что ему не свойственно: „Все эти бабы, пусть они все сдохнут…“. И крыл матом, не давая мне слова вставить. И я понял, что с ним — беда. Человек просто в морально-болезненном состоянии», — признался Василий Ливанов.

Актер рассказал, что раньше не мог представить любимого всеми Джигарханяна в сером больничном халате с криво отросшими усами. При этом тот тыкал на фото бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской пальцем и орал, что она воровка и ее нужно посадить. Ливанов вспомнил 2009 год, когда во время второго инсульта Джигарханян говорил, что Цымбалюк-Романовская спасла ему жизнь и вытащила с того света.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Джигарханян 17 января был госпитализирован в Первую градскую больницу имени Н. И. Пирогова. Причиной стали осложнения на сердце. В начале февраля появилась информация, что артиста выписали, и он находится дома. Его бывшая супруга Цымбалюк-Романовская облачилась в траур после развода. На встрече с журналистами она заявила о желании засудить Джигарханяна за клевету.

Ольга Кулакова
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