Житель Пермского края стал отцом двойняшек в 82 года

Житель села Сепыч Верещагинского района Пермского края Николай Шатров в 82 года стал отцом двойняшек. С супругой Натальей у них разница в возрасте в 43 года.
Историю знакомства со своей будущей женой Шатров назвал «производственно-романтической». Тогда он был один, пережив двух прежних жен. Дети были только от первой жены. Все они жили отдельно: «Ну, дочки заглядывали, они обе в нашем селе живут. Сын иной раз из Перми заедет проведать», — цитирует «Комсомольская правда-Пермь» слова 82-летнего пермяка.
Шатров тогда был руководителем колхоза, который потом стал агропредприятием. «Времени мало на домашние заботы оставалось. Вот дочки и помогали по хозяйству. Нашему предприятию требовался ветеринар. И я вспомнил, что девушка из нашего села в Перми в сельхозинституте выучилась», — пояснил он. Когда она в очередной раз приехала навестить родителей, Шатров воспользовался этой возможностью и пригласил ее на работу. Позднее у них начались отношения.
Наталья, в свою очередь, рассказала, что в момент знакомства работала на железной дороге в Перми и хотела отказаться от предложения стать ветеринаром, но отказать Шатрову не смогла. С тех пор они с Натальей уже 12 лет живут вместе. В настоящее время у 82-летнего пермяка пятеро детей, шесть внуков и два правнука.