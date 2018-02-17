Уральцы выйдут на улицу, чтобы защитить убийцу

10:37 17 февраля 2018 4

По требованию прокуратуры суд резко ужесточил первоначальный вердикт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пикет в защиту осужденного на восемь лет строгого режима Наиля Юмаева пройдет в Магнитогорске 17 февраля. Родные и близкие уральца, задушившего и утопившего в колодце приятеля, выведут к зданию прокуратуры Орджоникидзевского района до пятидесяти человек. Они призывают земляков помочь отстоять справедливость и «право молодого человека жить». Пикет пройдет в сквере «Куранты» с 15:00 до 16:00.

Трагедия, которая легла в основу необычной истории, произошла два года назад. На дне рождения у друга Юмаев поссорился с виновником торжества. Тот несколько раз ударил его, а гость, вступив в противоборство с хозяином, задушил агрессора электрическим проводом. Затем Юмаев вывез труп за город и утопил в колодце.

Суд, исследовав все обстоятельства происшедшего, согласился с тем, что Юмаев пытался защитить себя и превысил пределы необходимой обороны. Вердикт, соответственно, оказался мягким: два года колонии-поселения. Однако прокуратура не согласилась с таким подходом и добилась пересмотра приговора в областном суде.

Теперь уже с ним не согласны родные и друзья Наиля Юмаева. «Считаем, что решение суда апелляционной инстанции неправосудно и искажает уголовно-процессуальное право в целом», — пояснили организаторы акции «URA.RU». Помочь в беде они просят земляков и журналистов. «Мы испробовали уже все методы, в том числе подавали апелляцию в Верховный суд. Однако это ни к чему не привело. Возможно, сегодняшний пикет хоть как-то изменит ситуацию, мы должны хотя бы попытаться что-то сделать», — сказала корреспонденту агентства подавшая в мэрии заявление о проведении пикета Ольга Шапкова.