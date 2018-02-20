09:00 20 февраля 2018 0

Снос недостроенной телебашни продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня вторник, 20 февраля, и у нас готова подборка главных новостей за ночь:

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин пожаловался в ЦИК на травлю со стороны федеральных каналов. По мнению политика, ему слишком часто припоминают зарубежные счета, а сюжеты о коммунисте в основном подаются в негативном ключе. В ЦИК же считают, что комиссии навязывают роль цензора.

Украина отказалась продавать в Россию двигатели для Ан-148. Эксперты отмечают, что данное решение властей носит сугубо политический характер, а правительство таким образом просто «убивает» украинское авиастроение.

Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане. 15-летнюю спортсменку вынудили немедленно сдать анализы и запретили продолжать подготовку к соревнованиям.

В российских банках начнут блокировать инвесторов, подозреваемых в финансировании терроризма. В зоне особого внимания — платежи для религиозных центров и благотворительные счета. Эксперты уверены: благие намерения регулятора существенно осложнят жизнь не только финансовым учреждениям, но и простым гражданам.

Известный российский блогер Илья Варламов выступил в защиту самого известного недостроя Свердловской области — Екатеринбургской телебашни. Фотограф призвал екатеринбуржцев воспользоваться отсрочкой сноса и спасти «потенциальный символ города».

И пока все гадают, когда же уральский недострой все-таки уничтожат, предприимчивый ресторатор из Екатеринбурга решил взорвать башню самостоятельно. Правда, съедобную. Из уничтожения сладкой и уменьшенной копии телебашни собираются сделать настоящее шоу с последующим чаепитием.