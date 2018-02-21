Олимпийская сборная России по хоккею в четвертьфинале разгромила команду из Норвегии со счетом 6:1. В полуфинале 23 февраля команда из России встретится со сборной Чехии, которая в своем матче обыграла хоккеистов из США.
Первый период игры россияне тотально контролировали лед и трижды поразили ворота Ларса Хеугена. Первым после передачи Ильи Каблукова отличился Михаил Григоренко, инициативу которого продолжил Никита Гусев в связке с Сергеем Мозякиным из магнитогорского «Металлурга». Уже в конце первой трети матча уроженец Челябинска Вячеслав Войнов воспользовался ассистом Гусева и прострелил норвежского вратаря, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Во втором периоде норвежцы сумели обойти оборону россиян и забросили одну шайбу. После этого Сергей Калинин после паса Ильи Ковальчука забил очередную шайбу в ворота противника. Затем Никита Нестеров, еще один уроженец Челябинска, после результативной передачи успешно атаковал ворота Ларса Хеугена, сообщила «Национальная служба новостей». В третьем периоде Иван Телегин принес шестое очко российской команде.
Ранее российские хоккеисты на олимпийском льду в Пхенчхане обыграли команду из США. Дубль оформил уроженец Челябинска. Игра завершилась сухим счетом — 4:0.