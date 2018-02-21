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Главные новости Челябинской области
16:35  21 февраля 2018 0

Российские хоккеисты разгромили Норвегию на Олимпиаде-2018. Две шайбы забросили челябинские игроки

Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги. Екатеринбург, шайба, клюшка, хоккей
Ворота норвежцев прострелили челябинские игроки Вячеслав Войнов и Никита НестеровФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Олимпийская сборная России по хоккею в четвертьфинале разгромила команду из Норвегии со счетом 6:1. В полуфинале 23 февраля команда из России встретится со сборной Чехии, которая в своем матче обыграла хоккеистов из США.

Первый период игры россияне тотально контролировали лед и трижды поразили ворота Ларса Хеугена. Первым после передачи Ильи Каблукова отличился Михаил Григоренко, инициативу которого продолжил Никита Гусев в связке с Сергеем Мозякиным из магнитогорского «Металлурга». Уже в конце первой трети матча уроженец Челябинска Вячеслав Войнов воспользовался ассистом Гусева и прострелил норвежского вратаря, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Во втором периоде норвежцы сумели обойти оборону россиян и забросили одну шайбу. После этого Сергей Калинин после паса Ильи Ковальчука забил очередную шайбу в ворота противника. Затем Никита Нестеров, еще один уроженец Челябинска, после результативной передачи успешно атаковал ворота Ларса Хеугена, сообщила «Национальная служба новостей». В третьем периоде Иван Телегин принес шестое очко российской команде.

Ранее российские хоккеисты на олимпийском льду в Пхенчхане обыграли команду из США. Дубль оформил уроженец Челябинска. Игра завершилась сухим счетом — 4:0.

Иван Шестак
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