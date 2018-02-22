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22 февраля 2018
19:48  22 февраля 2018 0

Экс-соратник Навального объявил о создании новой партии: «Я вошел в состав руководящего органа»

По словам Серуканова, документы уже отвезли в МинюстФото: Facebook Виталия Серуканова

Бывший замначальника штаба блогера Алексея Навального Виталий Серуканов объявил о создании в России новой партии. Учредительный съезд нового политического объединения уже завершен, документы переданы в Минюст на регистрацию.

«Сегодня в гостиничном комплексе „Измайлово“ прошел съезд уже политической партии „Партия Прогресса“. Я вошел в состав руководящего органа. На съезде присутствовали делегаты из 44 субъектов РФ. Была проделана большая и долгая работа. Все много раз выверено и проверено на предмет соответствия законодательству. Документы уже отвезены в Минюст», — написал Серуканов в Facebook.

В сообщении также отмечается, что с момента решения о создании партии была проведена огромная работа по проведению всех подготовительных мероприятий. Теперь же объединение готово к участию в выборах на всех уровнях.

В прошлом Виталий Серуканов был одним из сторонников Алексея Навального, но рассорился с ним из-за несогласия с его действиями. В частности, в конце 2017 года он разместил в Сети видео, на котором разоблачалась безответственная позиция блогера по отношению к его сторонникам. Отметим, первая попытка регистрации «Партии Прогресса» состоялась еще в 2012 году, но тогда процедура не увенчалась успехом. Основная проблема тогда возникла с открытием региональных отделений — их не успели зарегистрировать в необходимом количестве в установленный законом срок.

Игорь Чукреев
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