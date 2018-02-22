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23 февраля 2018
22 февраля 2018
21 февраля 2018
21:47  22 февраля 2018 3

Екатеринбургские врачи достали из головы девочки живого таракана

Клипарт. Челябинск., таракан
Ребенок пожаловался медикам на шуршание в ухеФото: Сергей Леонов © URA.RU

Врачи ДГКБ №11 в Екатеринбурге провели необычную операцию. Они извлекли живого таракана из уха 12-летней девочки, пожаловавшейся медикам на шумы.

«Случай действительно редкий, такого я в своей практике не припомню. Девочка пожаловалась на шуршание в ухе. Мы обнаружили, что в наружном слуховом проходе торчит какое-то насекомое. По медстандартам, мы не извлекаем инородные тела в неотложке, поэтому направили девочку к лорам и хирургам в детскую больницу №9. Через полтора часа коллеги сообщили мне, что насекомое успешно извлекли. Оказалось, это был живой таракан. При каких обстоятельствах он туда забрался, неизвестно», — цитирует «Областная газета» Фарита Ваисова, заведующего отделением неотложной помощи поликлиники №5 при больнице, куда изначально обратился подросток.

По словам медиков, извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка не была повреждена. Ранее похожий случай произошел с жителем республики Башкортостан. Однако тогда он пожаловался, что медики отказались помочь ему с извлечением заползшей в ухо двухвостки. При этом насекомое, пока он ходил по врачам, успело умереть и начало разлагаться, напоминает сайт VSE42.Ru.

Игорь Чукреев
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