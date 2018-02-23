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23 февраля 2018
22 февраля 2018
22:05  23 февраля 2018 2

Актриса из сериала «Вечный зов» будет бороться за свою пенсию в екатеринбургском суде

Елене Кудряшовой не хватило двух лет стажаФото: кадр из фильма «Ты помнишь»

Актриса Елена Кудряшова, которой отказали в получении российской пенсии, обжаловала решение екатеринбургского суда. По словам ее адвокатов, оно было принято с многочисленными нарушениями норм материального и процессуального права.

В апелляции (есть в распоряжении редакции) говорится о том, что суд необоснованно отказал включить ее период работы переводчиком в МП «Атолл», где ей не вернули трудовую книжку после увольнения. Позже ей все же удалось получить документ обратно.

Также суд не стал включать в общий страховой стаж период работы в качестве актрисы в киностудии «Мосфильм», утверждают юристы. Елена Кудряшова известна тем, что с 1 по 15 июня 1981 года участвовала в съемках фильма «Вечный Зов», где сыграла эпизодическую роль Даши. Кудряшова просит отменить решение Октябрьского районного суда и принять новый судебный акт, где будут учтены ее исковые требования.

Как писало «URA.RU», ранее суд в Екатеринбурге указал ей на нехватку трудового стажа. Актриса более 24 лет прожила в Италии. За это время в Госфильмофонде потерялись все доказательства того, что она ранее работала в российском кинематографе. Причем Кудряшова сыграла в нескольких картинах: «Алеша», «Прости — прощай», «Ты помнишь» и других. По законодательству, чтобы получить минимальную пенсию, 56-летней актрисе необходимо семь лет стажа в России, но до этого срока ей не хватает двух лет.

Юрий Викторов
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