Губернаторы попросили Медведева спасти компанию экс-сенатора Ямала

08:30 26 февраля 2018 1

Проблемы ямальских бизнесменов аукнулись в нескольких регионах РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главы Белгородской, Курской и Ростовской областей обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой спасти холдинг «Белая птица», которым владеет экс-сенатор Ямала Дмитрий Ананьев и его брат Алексей. Предприятие является системообразующим для ряда районов, обеспечивает работой несколько тысяч человек и при этом в последнее время испытывает трудности из-за проблем владельцев.

Раньше финансовая стабильность «Белой птицы» поддерживалась дешевыми кредитами от контролируемого Ананьевыми Промсвязьбанка. Но тот с конца года проходит процедуру оздоровление, часть операций приостановлена и «Белая птица» начала испытывать серьезные трудности с получением оборотных средств, сообщает «Коммерсант».

По подсчетам Ромсптицесоюза, холдинг занимает порядка 5% на российском рынке мяса птицы. При этом общая задолженность предприятия может исчисляться десятками миллиардов рублей. Кто и как именно может помочь предприятию, в настоящее время не определено. В качестве одного из вариантов рассматривается Россельхозбанк, который в настоящее время является одним из основных кредиторов «Белой птицы».

В конце декабря ЦБ начал санацию подконтрольного братьям Ананьевым Промсвязьбанка. При этом из него было выведено 4,5 миллиарда рублей, напоминает «Федеральное агентство новостей». Как подчеркивает издание, деньги были вынесены в виде наличности. По утверждению нескольких источников, средства вывозились на тележках в конце декабря 2017 года.