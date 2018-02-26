Челябинские силовики передумали преследовать бойца Росгвардии за прикованного на цепь брата

Расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Росгвардии Александра Фирсова прекращено. Военный следственный отдел СК по Челябинскому гарнизону нашел веские основания снять с него подозрения в издевательствах над братом.
«В рамках расследования уголовного дела были собраны доказательства, свидетельствующие о непричастности подозреваемого к совершению названного деяния, а также и установлено лицо, его совершившее. Для принятия процессуального решения в отношении последнего уголовное дело направлено по подследственности в территориальный следственный отдел», — сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.
Дело было возбуждено осенью 2017 года. По предварительной информации, когда Фирсов прибыл к родителям на побывку в Кыштым, на следующий день соседи пожаловались, что из дома раздается плач ребенка. Полиция обнаружила на месте 12-летнего ребенка, прикованного цепью к кровати. Первоначально предполагалось, что таким образом солдат решил воспитывать брата, на которого пожаловалась мать. Теперь следователям предстоит установить, кто на самом деле лишил подростка свободы.