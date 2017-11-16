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Главные новости Челябинской области
18:42  16 ноября 2017 0

На Южном Урале ребенка посадили на цепь. Делом заинтересовался Бастрыкин

Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об истязании ребенка в КыштымеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять под контроль расследование уголовного дела в Челябинской области по факту истязанию 13-летнего мальчика в Кыштыме, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК. Старший брат мальчика, военнослужащий из Озерска, почти сутки держал ребенка на цепи.

Инцидент произошел еще в августе. Военный решил наказать младшего брата. Вечером 26 августа он надел на шею ребенка металлическую цепь, другой конец цепи прикрепил к ножке кровати и ушел. Мальчик в таком положении провел 17 часов, пока на другой день соседи, услышавшие крики ребенка, не вызвали полицию. «Материалы уже переданы в следственный комитет», — сообщил «URA.RU» заместитель начальника пресс-центра ГУ МВД по Челябинской области Григорий Макеев.

Дело поступило в военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону, так как брат военнослужащий. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Семья, где произошло ЧП, неблагополучная. У матери пятеро детей, двое взрослых, в том числе 27-летний фигурант уголовного дела. Дети от родителей живут отдельно. Отец ведет асоциальный образ жизни, мать пьет. При этом несовершеннолетние дети ранее в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних за какие-либо нарушения не попадали, на учете не состояли, пишет Кыштым24.

Военнослужащий, у него уже своя семья, приехал к матери, та пожаловалась на одного из сыновей, и он решил наказать брата.После случившегося несовершеннолетних детей изъяли из семьи, но потом вернули. Семью поставили на учет в мэрии.

О ходе расследования уголовного дела будет доложено лично руководителю СК РФ Александру Бастрыкину.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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