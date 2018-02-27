18:17 27 февраля 2018 1

Сотрудники консерватории считают, что руководство заведения не выполняет «майские указы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Уральской государственной консерватории имени М.П.Мусоргского в Екатеринбурге обвиняют руководство учебного заведения в невыполнении «майских указов» о повышении оплаты труда. Чтобы получить на руки нормативные документы и штатное расписание, они специально создали профсоюз. Однако администрация консерватории отказывается признавать организацию и грозит подать на ее членов в суд.

По словам председателя профсоюзной организации консерватории Сергея Белоглазова, руководство учебного заведения официально отчитывается перед правительством о средней зарплате профессорско-преподавательского состава, которая, по их словам, составляет порядка 35 тысяч рублей. «Но их реальные зарплаты в разы меньше. Часть сотрудников, участвующих в учебном процессе, получают зарплату на ставку ниже МРОТ. Притом „майские указы“ президента предусматривают повышение зарплаты ППС до двух средних по региону», — говорит Белоглазов.

Поэтому, отмечает он, преподаватели решили разобраться с этим самостоятельно и обратились к ректору с требованием предоставить штатное расписание, документы, регламентирующие оплату труда. «Последовала неадекватная реакция. Руководство стало препятствовать собраниям профсоюза. Ректор Валерий Шкарупа заявил, что якобы учреждение профсоюзной организации в вузе противоречит законодательству. Какие именно законодательные акты нарушили преподаватели, не уточнялось. Более того, ректор угрожает своим сотрудникам, что обратится в суд о признании учредительного собрания профсоюзной организации незаконным», — сообщил председатель профсоюза.

Связаться с ректором «URA.RU» не удалось. В приемной сообщили, что он в командировке. Позицию администрации консерватории озвучил проректор по учебной работе Григорий Резников. «Это вранье. Мы не запрещаем создавать профсоюзную организацию. Наоборот, считаем, что она должна быть. Но при организации нынешнего профсоюза были нарушены юридические условия, которые диктуются не консерваторией, а федеральным законодательством. Пока они не будут соблюдены, мы не можем признать организацию», — пояснил «URA.RU» проректор.

Какие именно юридические условия были нарушены при создании профсоюза, Резников объяснить не смог, порекомендовав за этой информацией обратиться к юристам. По его словам, документацию на руки сотрудники получат только после того, как официально зарегистрируют свою организацию.

Члены профсоюзной организации консерватории намерены продолжать борьбу. «Мы будем вести кампанию против низких зарплат и обращаться в различные государственные органы с целью защиты наших прав», — говорит член профкома доцент Светлана Мусафина.