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05 марта 2018
Главные новости Свердловской области
20:35  05 марта 2018 0

Гордума разослала журналистам фотографию еще живого Липовича рядом с гробом. ФОТО

В пресс-службе гордумы объяснили, что использовали это фото Евгения Липовича, поскольку оно было последнимФото: пресс-служба гордумы Екатеринбурга

Пресс-служба екатеринбургской гордумы разослала местным СМИ релиз с неоднозначной фотографией умершего экс-вице-мэра Евгения Липовича. На снимке, который сделан еще при жизни Липовича, 13 февраля, политик стоит около гроба бывшего председателя общественной палаты города Якова Спектора, а за ним в очереди стоят другие чиновники.

В письме, которое поступило в редакцию «URA.RU» от пресс-службы, был релиз со словами соболезнований зампредседателя гордумы Виктора Тестова и председателя комиссии по городскому хозяйству гордумы Владимира Крицкого. Ниже были даны фотографии Евгения Липовича. На одной из них он притрагивается ладонью к гробу Спектора, а позади него очередь из других городских и областных политиков, пришедших попрощаться с с экс-главой ОП. «Прикладываю фото с прощания со Спектором Яковом Авдеевичем. Это был последний выход Липовича Евгения Ефимовича „в свет“», — обратили внимание в пресс-службе на прикрепленное фото.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» в пресс-службе подтвердили, что это были последние фотографии Евгения Ефимовича. «Несколько СМИ обратились к нам с просьбой поделиться именно этими снимками, поскольку знали, что мы снимали прощание с Яковом Авдеевичем и эти кадры были размещены на сайте городской думы. Никакого злого умысла не было. Фотографии действительно грустные, потому что грустно, когда уходят хорошие люди. Но, к сожалению, именно эти снимки стали последними… Если у кого-то особое восприятие данных фото — это уже на их совести», — прокомментировали неоднозначный снимок в пресс-службе гордумы.

Как сообщало «URA.RU», Евгений Липович скоропостижно скончался на 61-м году жизни. По данным агентства, в прошлом году он покинул свой пост из-за прогрессирующего рака. Церемония прощания с бывшим вице-мэром Екатеринбурга состоится во вторник, 6 марта.

Сергей Дианов
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