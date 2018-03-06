В торговом центре Стамбула были задержаны по непонятным причинам четверо россиян из Ростовской области, которые летели в Таиланд. Инцидент произошел в понедельник, 5 марта.
Двое молодых людей из Волгодонска — Дмитрий Щекин и Денис Ротарь, а также семейная пара из Ростова-на-Дону — Наталья Крылова и Дмитрий Кульгейко летели в Бангкок с пересадкой в Стамбуле. В одном из торговых центров их задержали правоохранители без предъявления каких-либо обвинений. Они также потребовали отдать паспорта и мобильные телефоны «для идентификации личности».
Граждане России на протяжении уже нескольких часов находятся в полицейском участке и пропустили свой рейс в Бангкок. Задержанные смогли связаться с российским консульством в Стамбуле и рассказали о неприятной ситуации. Пока что помощи от российских дипломатов не последовало, передает «Национальная служба новостей».
Дополнено: по информации генконсульства МИД РФ, россиян задержали по подозрению в провозе запрещенных веществ. Сейчас двое из них освобождены, а двое продолжают оставаться под стражей, пишет РИА «Новости».