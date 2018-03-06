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07 марта 2018
06 марта 2018
23:57  06 марта 2018 0

В Росавиации опровергли подлинность расшифровки переговоров экипажа Ан-148

В ведомстве заявили, что в записях присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоровФото: Павел Аджигильдяев, Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Росавиация опровергла подлинность опубликованной в СМИ расшифровки записей черного ящика разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии».

«Представленная „расшифровка“ дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров», — цитирует RT Росавиацию. Они также отметили, что публикация в СМИ записи переговоров является действием неэтичным и несоответствующим требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий.

Ранее, телеканал «78» опубликовал расшифровку переговоров экипажа самолета Ан-148 за несколько секунд перед авиакатастрофой. Согласно данным, у лайнера датчики скоростей стали показывать разные значения из-за ошибки второго пилота, забывшего включить подогрев этого прибора. Позже, когда точка невозврата была пройдена, он начал паниковать и вместо того, чтобы набрать высоту, увел самолет вниз.

Помимо этого, в своем телеграм-канале редакция «78» сообщила, что специально расшифровка записей черного ящика самолета Ан-148 была изменена намеренно. «Редакция 78.ru передаёт большой привет коллегам, которые, вслед за нами, решили похвастаться эксклюзивом, перепечатав текст с нашего сайта без ссылок (хотя приличные люди так не делают). Но мы подозревали что-то подобное, а потому заложили в текст маленькую „мину“», — написали в телеграм-канале.

Напомним, крушение самолета Ан-148 произошло 11 февраля. Лайнер «Саратовских авиалиний» пропал с радаров сразу после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. На месте крушения под Москвой были найдены 1400 фрагментов тел, а также порядка 500 обломков.

Александр Черноскутов
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