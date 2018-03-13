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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:23  13 марта 2018 1

За свердловскими школьниками организуют слежку за 27,7 млн рублей

Пресс-конференция по загрязнению воздуха. Челябинск, видеокамера, наблюдение, слежка, большой брат
Подрядчик должен обеспечить бесперебойную видеосъемку на 159 площадках ЕГЭФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сайте госзакупок опубликован конкурс на поиск подрядчика, который обеспечит бесперебойную видеосъемку и видеозапись школьников во время сдачи единого госэкзамена в Свердловской области. Стоимость работ оценивается в 27,7 млн рублей.

Всего в области будут работать 159 пунктов для проведения ЕГЭ (школы, гимназии, лицеи), где и нужно установить систему. В документации к конкурсу прописаны требования к оборудованию, также обозначено время для устранения неисправностей в работе системы: во время экзамена на это выделено не более 35 минут, а между экзаменами — не более четырех часов. Видеозапись трансляции подрядчик должен будет передать в центр обработки данных. После этого видео будет храниться три месяца. Заказчиком выступает «Институт развития образования». Победитель конкурса будет назван 4 апреля.

Ранее «URA.RU» писало, что в городе Асбесте Свердловской области школьница погибла после неудачи на пробном ЕГЭ. Знакомые девушки винят в случившемся именно экзамен.

Ольга Кулакова
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