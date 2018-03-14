Уральские спортсменки завоевали для России золото и серебро на Паралимпиаде

12:07 14 марта 2018 0

Многократная чемпионка Анна Миленина снова победила Фото: страница 360TV в Facebook

Атлеты с Урала принесли российской сборной золото и серебро на Паралимпиаде в Пхенчхане. Анна Миленина родом из Краснотурьинска Свердловской области заняла первое место лыжном спринте, а Михалина Лысова из Нижнего Тагила пришла второй в спринте классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения.

Многократная чемпионка паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Миленина выиграла лыжный спринт на 1,5 км в классе «стоя», пишет Nation News. Спортсменка преодолела дистанцию за 5 минут 11,1 секунды. Серебро получила Виде Нильсен из Норвегии, отставшая от победительницы на 3,1 секунды. Бронза у Натали Вильке из Канады, которая уступила победительнице 3,2 секунды.

Лысова, которая тоже является многократной чемпионкой Паралимпиады и заслуженным мастером спорта России, получила серебряную медаль зимних паралимпийских Игр — 2018 в лыжном забеге на 1,5 км среди спортсменов с нарушением зрения. Спортсменка отстала на 14,1 секунды от победительницы, Светланы Саханенко из Белоруссии, время которой — 4 минуты 29,9 секунды, сообщает телеканал 360. На третьем месте — Оксана Шишова с Украины, уступившая победительнице 15,7 секунды.

Напомним, российские паралимпийцы в Пхенчхане выступают под нейтральным флагом. Ранее из-за лишения членства в Международном паралимпийском комитете спортсменов не допустили до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.