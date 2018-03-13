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13 марта 2018
10:14  13 марта 2018 0

Россия получила еще две медали Паралимпиады. Отличилась уралочка

Лыжная база Ивана Алыпова
Российские биатлонистки вновь порадовали болельщиков (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Биатлонистки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева завоевали серебро и бронзу на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Россиянки стали призерами гонки на 10 км в классе «сидя». Теперь у сборной России восемь медалей (три золотые, три серебряные и две бронзовые).

Марта Зайнуллина из Нижнекамска уступила 1 минуту и 15,5 секунды победительнице Андреа Эскау из Германии (42 мин. 36,6 сек). Ирина Гуляева допустила пять промахов и отстала от первого места на 1 минуту 48,9 секунды.

33-летняя Гуляева родилась в Перми и попала в сборную Россию в 2015 году. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира 2015 года и победительницей общего зачета Кубка мира в биатлоне, напоминает ТАСС. До этого в Южной Корее она стала четвертой в гонке на 6 км, и нынешняя награда оказалась для нее первой на Паралимпийских играх.

Российские паралимпийцы выступают в Пхенчхане в усеченном составе и под олимпийским флагом из-за позиции МОК. Всего в Южную Корею приехали тридцать российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих спортсменам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

Владимир Васин
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