10:14 13 марта 2018 0

Российские биатлонистки вновь порадовали болельщиков (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Биатлонистки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева завоевали серебро и бронзу на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Россиянки стали призерами гонки на 10 км в классе «сидя». Теперь у сборной России восемь медалей (три золотые, три серебряные и две бронзовые).

Марта Зайнуллина из Нижнекамска уступила 1 минуту и 15,5 секунды победительнице Андреа Эскау из Германии (42 мин. 36,6 сек). Ирина Гуляева допустила пять промахов и отстала от первого места на 1 минуту 48,9 секунды.

33-летняя Гуляева родилась в Перми и попала в сборную Россию в 2015 году. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира 2015 года и победительницей общего зачета Кубка мира в биатлоне, напоминает ТАСС. До этого в Южной Корее она стала четвертой в гонке на 6 км, и нынешняя награда оказалась для нее первой на Паралимпийских играх.

Российские паралимпийцы выступают в Пхенчхане в усеченном составе и под олимпийским флагом из-за позиции МОК. Всего в Южную Корею приехали тридцать российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих спортсменам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.