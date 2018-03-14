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14 марта 2018
20:35  14 марта 2018 0

Галкин рассказал об интеллекте Пугачевой

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла, галкин максим
Звездная пара воспитывает двоих детейФото: depositphotos.com © URA.RU

Юморист и телеведущий Максим Галкин в беседе с журналистами признался, что ему приходится в одиночку решать большую часть домашних дел. По словам Галкина, Алла Пугачева осознанно сгрузила на него семейные заботы, но такая жизнь ему в радость.

«У меня жена достаточно умная, чтобы делать вид, что я главный. Когда мы жили с Аллой вдвоем в квартире в Филипповском переулке, я всегда мыл сам посуду, берег ногти жены. Сейчас у нас есть посудомойка, но я до сих пор люблю это дело», — цитирует Галкина издание Starhit.

Артист не скрывает, что участие в нескольких телевизионных проектах отнимает у него много сил, но считает, что важнее всего сейчас заработать побольше денег для своих детей. «Когда много расходов, не знаешь, сколько мне денег понадобится в будущем». Интересно, что дети звездной пары очень ревниво относятся к работе своего отца и всячески пытаются отвлечь Галкина, если он пытается смотреть свои шоу вместе с ними.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева и Галкин несчастны в личной жизни, поскольку из брак изначально являлся всего лишь хорошим экономическим проектом. Кроме того, Соседов раскритиковал певицу за повторное венчание после развода с Филиппом Киркоровым.

Виктор Жуков
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