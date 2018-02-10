Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире передачи «Секрет на миллион» рассказал зрителям о «несчастной жизни» семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По его словам, брак примадонны и пародиста был «хорошим» в экономическом смысле проектом, но недавнее венчание звездной пары в церкви стало уже перебором.
«Все как будто есть, но я не вижу счастья в ее глазах», — цитируют критика «Дни.ру». Соседов напомнил, что Пугачева уже признала ошибкой свое венчание с Киркоровым, но по какой-то причине повторила ее с Галкиным. На робкое замечание ведущей, что виной всему могла быть любовь, Соседов заявил, что Пугачева всегда любила деньги и этот «проект» тоже должен обеспечить ей хорошее существование. Заодно он проехался и по внешнему виду королевы российской сцены, раскритиковав худобу и прическу артистки.
Как сообщало «URA.RU», Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались спустя шесть лет совместной жизни, став родителями двойняшек Лизы и Гарри. Разница артистов в возрасте, под подсчетам RT, составляет 27 лет. Таинство прошло после того, как Галкин крестился, а его супруга получила официальное благословение на повторное венчание. Оба артиста вынуждены были прокомментировать мотивы своего решения. При этом Пугачева призналась, что венчаться с Филиппом Киркоровым ее в свое время «бес попутал».