{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:34  10 февраля 2018 3

Пугачева и Галкин несчастны в личной жизни

О своем венчании с Киркоровым примадонна вспоминать не любитФото: страница Филиппа Киркорова в Instagram

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире передачи «Секрет на миллион» рассказал зрителям о «несчастной жизни» семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По его словам, брак примадонны и пародиста был «хорошим» в экономическом смысле проектом, но недавнее венчание звездной пары в церкви стало уже перебором.

«Все как будто есть, но я не вижу счастья в ее глазах», — цитируют критика «Дни.ру». Соседов напомнил, что Пугачева уже признала ошибкой свое венчание с Киркоровым, но по какой-то причине повторила ее с Галкиным. На робкое замечание ведущей, что виной всему могла быть любовь, Соседов заявил, что Пугачева всегда любила деньги и этот «проект» тоже должен обеспечить ей хорошее существование. Заодно он проехался и по внешнему виду королевы российской сцены, раскритиковав худобу и прическу артистки.

Как сообщало «URA.RU», Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались спустя шесть лет совместной жизни, став родителями двойняшек Лизы и Гарри. Разница артистов в возрасте, под подсчетам RT, составляет 27 лет. Таинство прошло после того, как Галкин крестился, а его супруга получила официальное благословение на повторное венчание. Оба артиста вынуждены были прокомментировать мотивы своего решения. При этом Пугачева призналась, что венчаться с Филиппом Киркоровым ее в свое время «бес попутал».

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров