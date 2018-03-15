Число американцев, въезжающих в Россию, выросло на четверть

05:56 15 марта 2018 0

Многие иностранцы едут посмотреть, действительно ли все так плохо, как рисует пропаганда Фото: depositphotos.com © URA.RU

Только за девять месяцев 2017 года Федеральная погранслужба ФСБ России зафиксировала двадцатипятипроцентный рост числа въезжающих в страну американских туристов. Как заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, в данном случае антироссийская пропаганда имеет на Западе обратный эффект.

«Антироссийская пропаганда вызывает у американских граждан большой интерес к нашей стране, — рассказал руководитель в интервью „Известиям“. — Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть»

По словам Олега Сафонова, западная кампания, целью которой является дескредитация России в глазах мирового сообщества, напротив, лишь увеличивает въездные потоки. При этом гости не только не разочаровываются в увиденном: напротив, у многих из них возникает «вау-эффект» — люди едут в страну, ожидания к которой искусственно занижены пропагандой, а видят совершенно иную картину.

Что касается общего развития въездного туризма, то поток иностранцев, въехавших в Россию за 17 лет увеличился на 123%. По прогнозам ведомства, к 2022 году въездной турпоток увеличится еще на на 20—25%.Только в США Ростуризм планирует открыть пять национальных туристских офисов Visit Russia.