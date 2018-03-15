{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 марта 2018
14 марта 2018
05:56  15 марта 2018 0

Число американцев, въезжающих в Россию, выросло на четверть

Клипарт, отдых, туристы, отпуск
Многие иностранцы едут посмотреть, действительно ли все так плохо, как рисует пропагандаФото: depositphotos.com © URA.RU

Только за девять месяцев 2017 года Федеральная погранслужба ФСБ России зафиксировала двадцатипятипроцентный рост числа въезжающих в страну американских туристов. Как заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, в данном случае антироссийская пропаганда имеет на Западе обратный эффект.

«Антироссийская пропаганда вызывает у американских граждан большой интерес к нашей стране, — рассказал руководитель в интервью „Известиям“. — Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть»

По словам Олега Сафонова, западная кампания, целью которой является дескредитация России в глазах мирового сообщества, напротив, лишь увеличивает въездные потоки. При этом гости не только не разочаровываются в увиденном: напротив, у многих из них возникает «вау-эффект» — люди едут в страну, ожидания к которой искусственно занижены пропагандой, а видят совершенно иную картину.

Что касается общего развития въездного туризма, то поток иностранцев, въехавших в Россию за 17 лет увеличился на 123%. По прогнозам ведомства, к 2022 году въездной турпоток увеличится еще на на 20—25%.Только в США Ростуризм планирует открыть пять национальных туристских офисов Visit Russia.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров