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15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:16  15 марта 2018 0

В Екатеринбурге прошла самая массовая с начала выборов акция в поддержку президента Путина. ФОТО

ВЫБОРЫ 2018. Всероссийская акция
Игорь Баринов привез в Екатеринбург полезный для здоровья проектФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Среда, 15 марта, запомнится Екатеринбургу самой масштабной акцией в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Почти четыре тысячи человек — работников «Сима-ленда» — приняли участие в мероприятии «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!», которое прошло в 9:00 на территории перед торговым комплексом «Чкаловский».

Акция у ТК «Чкаловский» оказалась самой массовой с момента старта выборов — в ней приняли участие почти 4 тысячи человек

Федеральную акцию в Екатеринбург привез ее куратор — руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, к которому присоединились депутаты Госдумы Сергей Чепиков и Елена Бондаренко, а также председатель Московского Кавказского Клуба Шамиль Джафаров.

Сразу после зарядки состоялся масштабный флешмоб: позанимавшись, участники утренней гимнастики взяли планшеты трех цветов и выстроились в слово «ПРОРФ» (проект, посвященный продвижению гражданских инициатив, укреплению патриотизма и межнационального мира).

После к удивлению федеральных гостей толпа переформировалась в слова «президент Путин» и «галочку» рядом с фамилией главы государства. Последнее стало личной инициативой руководства «Сима-ленда», которое высказало желание поддержать кандидата в президенты России Владимира Путина.

В пятницу, 16 марта, устроенная екатеринбургскими бизнесменами и российскими политиками массовая акция приобретет международный масштаб. Несколько десятков сотрудников «Сима-ленда» в Шанхае, у здания российского посольства в КНР, выстроятся в три ряда, образовав триколор — в прошлом году для этого использовались цветные зонты.

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Фото: Анна Майорова © URA.RU

Напомним, помимо самовыдвиженца Владимира Путина в кампании участвуют еще семь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»). Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

Антон Ольшанников
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