Среда, 15 марта, запомнится Екатеринбургу самой масштабной акцией в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Почти четыре тысячи человек — работников «Сима-ленда» — приняли участие в мероприятии «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!», которое прошло в 9:00 на территории перед торговым комплексом «Чкаловский».
Федеральную акцию в Екатеринбург привез ее куратор — руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, к которому присоединились депутаты Госдумы Сергей Чепиков и Елена Бондаренко, а также председатель Московского Кавказского Клуба Шамиль Джафаров.
Сразу после зарядки состоялся масштабный флешмоб: позанимавшись, участники утренней гимнастики взяли планшеты трех цветов и выстроились в слово «ПРОРФ» (проект, посвященный продвижению гражданских инициатив, укреплению патриотизма и межнационального мира).
После к удивлению федеральных гостей толпа переформировалась в слова «президент Путин» и «галочку» рядом с фамилией главы государства. Последнее стало личной инициативой руководства «Сима-ленда», которое высказало желание поддержать кандидата в президенты России Владимира Путина.
В пятницу, 16 марта, устроенная екатеринбургскими бизнесменами и российскими политиками массовая акция приобретет международный масштаб. Несколько десятков сотрудников «Сима-ленда» в Шанхае, у здания российского посольства в КНР, выстроятся в три ряда, образовав триколор — в прошлом году для этого использовались цветные зонты.
Напомним, помимо самовыдвиженца Владимира Путина в кампании участвуют еще семь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»). Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.