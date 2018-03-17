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17 марта 2018
16 марта 2018
07:47  17 марта 2018 0

Экс-глава Генштаба Украины рассказал, почему провалилась атака на Крым

Крым., черное море, южный берег крыма
Войска уже направлялись к полуострову, когда им приказали вернутьсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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В 2014 году украинские власти начали перебрасывать войска в Крым для его защиты от российской агрессии, но кто-то приказал им вернуться обратно. Об этом сообщил бывший начальник Генштаба и командующий ВСУ Украины генерал-полковник Владимир Замана.

«Кто-то дал команду их вернуть», — приводит RT его слова. По его словам, к переброске готовились четыре «батальонные группы» аэромобильных войск и ВДВ, также были уже готовы полки спецназа. Операция была отменена, когда на полуостров уже вылетели самолеты и вертолеты с украинскими военными.

Замана заявил, что если бы Киев выполнил свои конституционные обязанности, то приказ об отражении агрессии не был бы отменен и «не было бы у нас столько предателей». «А руководство Украины просто бросило военных в Крыму», — цитирует Daily Storm главу гентштаба. Генерал-полковник убежден, что тогдашний врио президента Александр Турчинов был обязан отдать приказ о введении в регионе военного положения, чего не сделал по совету «западных друзей».

Семен Гринберг
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