Экс-глава Генштаба Украины рассказал, почему провалилась атака на Крым

07:47 17 марта 2018 0

Войска уже направлялись к полуострову, когда им приказали вернуться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2014 году украинские власти начали перебрасывать войска в Крым для его защиты от российской агрессии, но кто-то приказал им вернуться обратно. Об этом сообщил бывший начальник Генштаба и командующий ВСУ Украины генерал-полковник Владимир Замана.

«Кто-то дал команду их вернуть», — приводит RT его слова. По его словам, к переброске готовились четыре «батальонные группы» аэромобильных войск и ВДВ, также были уже готовы полки спецназа. Операция была отменена, когда на полуостров уже вылетели самолеты и вертолеты с украинскими военными.

Замана заявил, что если бы Киев выполнил свои конституционные обязанности, то приказ об отражении агрессии не был бы отменен и «не было бы у нас столько предателей». «А руководство Украины просто бросило военных в Крыму», — цитирует Daily Storm главу гентштаба. Генерал-полковник убежден, что тогдашний врио президента Александр Турчинов был обязан отдать приказ о введении в регионе военного положения, чего не сделал по совету «западных друзей».