В социальных сетях активно распространяется видеозапись о вбросах бюллетеней на президентских выборах в Иркутске. Однако исходный ролик, где был запечатлен «вброс», опубликовали в «ВКонтакте» еще до начала голосования.
Видеозапись о якобы имевших место нарушениях в Иркутске разместил в Сети глава проекта подготовки наблюдателей штаба Навального Николай Левшиц. Об этом сообщает «Говорит Москва». По данным издания, ролик опубликовали в Сети еще в субботу, 17 марта. Спустя несколько минут публикацию удалили. Однако другие пользователи успели ее сохранить.
Многие СМИ растиражировали тему, в результате вышел ряд публикаций. Теперь члены территориального избиркома в Иркутске могут инициировать возбуждение уголовного дела о клевете против Николая Левшица за публикацию недостоверного видео, пишет РАПСИ.
Руководитель иркутского отделения «Голоса» Алексей Петров назвал видеоролик фейком, информация не нашла подтверждения. Пользователи соцсетей отметили, что на видео стопроцентно не участок, который указан в подписи, сообщает «МК Байкал». Несмотря на опровержения, информация продолжает тиражироваться официальными аккаунтами «Открытой России» и сеткой блогеров. Подобные фейковые материалы, тиражируемые организацией, дискредитируют ее работу в целом, отмечают эксперты.
Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).