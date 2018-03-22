Савченко пожаловалась, что до нее домогался герой Украины

18:13 22 марта 2018 0

Надежда Савченко не открыла имя того, кто к ней приставал в армии Фото: группа «Подсмотренные звезды» в Facebook

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о сексуальных домогательствах во время службы в армии. Раскрывать имя человека, который к ней приставал, она не стала.

Савченко заявила, что до нее домогался начальник штаба военной части, пишет «Федеральное агенство новостей». «Самое смешное то, что он тоже является Героем Украины», — сообщила Савченко. Тогда ей было 22-23 года, и помог ей знакомый прапорщик. Он рекомендовал: «Надя, напиши на себя маляву, что ты агент СБУ», — цитирует слова Савченко телеканал 360. Только после этого домогательства прекратились.

Напомним, что ранее Савченко обвинила украинского генпрокурора Юрия Луценко в нарушении презумпции невиновности, сообщала «Национальная служба новостей». Кроме того, она обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой отстранить Луценко от должности.