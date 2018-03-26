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26 марта 2018
13:01  26 марта 2018 2

Пять человек, считавшихся без вести пропавшими при пожаре в ТЦ Кемерово, найдены живыми

Место трагедии до сих пор оцеплено полициейгруппа «ВКонтакте» «Подслушано Кемерово»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Полиция нашла пятерых посетителей торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово, которые в момент пожара якобы находились в здании. Все они живы.

Как пояснили в полиции, в числе найденных трое детей, девушка и молодой человек. «Нашли живыми пять из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии», — сообщили Life.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ведомстве пояснили, что оцепление в районе ТРЦ сохраняется, сотрудники полиции продолжают обеспечивать охрану общественного порядка. Спасатели до сих пор разбирают завалы.

Напомним, страшный пожар охватил торговый центр в столице Кузбасса в воскресенье, 25 марта. В горящем здании погибли четыре ребенка. Они находились в кинозале. В Сети появилось видео, на котором посетители «Зимней вишни», спасаясь от пожара, прыгали из окон.

Сумевшие выбраться из здания очевидцы рассказали шокирующие подробности: здание торгового центра оказалось не готово к чрезвычайной ситуации, поскольку ни одна из систем противопожарной безопасности не сработала. По последним данным, в результате пожара в ТРЦ погибло 53 человека, пострадало около 50, уточняет RNS.

Наталья Михалева
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