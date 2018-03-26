Пять человек, считавшихся без вести пропавшими при пожаре в ТЦ Кемерово, найдены живыми

Полиция нашла пятерых посетителей торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово, которые в момент пожара якобы находились в здании. Все они живы.
Как пояснили в полиции, в числе найденных трое детей, девушка и молодой человек. «Нашли живыми пять из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии», — сообщили Life.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
В ведомстве пояснили, что оцепление в районе ТРЦ сохраняется, сотрудники полиции продолжают обеспечивать охрану общественного порядка. Спасатели до сих пор разбирают завалы.
Напомним, страшный пожар охватил торговый центр в столице Кузбасса в воскресенье, 25 марта. В горящем здании погибли четыре ребенка. Они находились в кинозале. В Сети появилось видео, на котором посетители «Зимней вишни», спасаясь от пожара, прыгали из окон.
Сумевшие выбраться из здания очевидцы рассказали шокирующие подробности: здание торгового центра оказалось не готово к чрезвычайной ситуации, поскольку ни одна из систем противопожарной безопасности не сработала. По последним данным, в результате пожара в ТРЦ погибло 53 человека, пострадало около 50, уточняет RNS.