В ХМАО после трагедии в Кемерово отменили открытие турнира для спортсменов, не попавших на Олимпиаду

В Югре отменили торжественную церемонию открытия чемпионата России по биатлону. Об этом «URA.RU» сообщили в организации «Юграмегаспорт».
С 27 марта во многих регионах страны объявлен трехдневный траур по погибшим, из-за которого отменяются все культурно-развлекательные мероприятия. «В связи с этим в Югре было принято решение об отмене торжественной церемонии открытия чемпионата России по биатлону, запланированной на 28 марта, в 19:00. При этом гонки чемпионата состоятся согласно расписанию», — отметили в «Юграмегаспорте».
Гонки чемпионата России по биатлону стартуют 29 марта и пройдут до 1 апреля. В этом году на чемпионат России приедут сильнейшие спортсмены страны, поскольку в рамках турнира пройдут Всероссийские альтернативные соревнования, в которых примут участие атлеты, не получившие приглашение от МОК на Олимпийские игры в Пхенчхане.
Как ранее сообщало «URA.RU», в Кемерове 25 марта загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». Во время пожара погибло, по последним данным, 64 человека, еще более пятидесяти обратились за медицинской помощью. В Кемерове объявили трехдневный траур, он продлится до 29 марта.