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27 марта 2018
26 марта 2018
25 марта 2018
15:09  27 марта 2018 0

В ХМАО после трагедии в Кемерово отменили открытие турнира для спортсменов, не попавших на Олимпиаду

Заключительный этап кубка мира по биатлону. Тюмень, биатлон, огневой рубеж, стрельба, стрельба в стойке
В Югре отменят торжественное открытие чемпионата России по биатлонуФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В Югре отменили торжественную церемонию открытия чемпионата России по биатлону. Об этом «URA.RU» сообщили в организации «Юграмегаспорт».

С 27 марта во многих регионах страны объявлен трехдневный траур по погибшим, из-за которого отменяются все культурно-развлекательные мероприятия. «В связи с этим в Югре было принято решение об отмене торжественной церемонии открытия чемпионата России по биатлону, запланированной на 28 марта, в 19:00. При этом гонки чемпионата состоятся согласно расписанию», — отметили в «Юграмегаспорте».

Гонки чемпионата России по биатлону стартуют 29 марта и пройдут до 1 апреля. В этом году на чемпионат России приедут сильнейшие спортсмены страны, поскольку в рамках турнира пройдут Всероссийские альтернативные соревнования, в которых примут участие атлеты, не получившие приглашение от МОК на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Кемерове 25 марта загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». Во время пожара погибло, по последним данным, 64 человека, еще более пятидесяти обратились за медицинской помощью. В Кемерове объявили трехдневный траур, он продлится до 29 марта.

Антон Степыгин
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