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27 марта 2018
26 марта 2018
25 марта 2018
16:10  27 марта 2018 0

Югорские энергетики подключили рекордное число потребителей

За минувший год компания заключила 2861 договор«Югорская территориальная энергетическая компания — Региональные сети»

«Югорская территориальная энергетическая компания — Региональные сети» (ЮТЭК-РС) перевыполнила взятые на себя обязательства по технологическому присоединению в 2017 году. Об этом сообщили энергетики.

Так, за минувший год компания заключила 2861 договор на техническое присоединение к энергосетям, это на 1000 договоров больше, чем рассчитывали в «ЮТЭК-РС». Лидерами по числу принятых заявок стали Ханты-Мансийский район, Урай и Нягань. Большинство потенциальных потребителей — это дачники и индивидуальные застройщики. Многие из присоединенных к сетям заявителей, а всего за год их стало 2193, оказались из районов, необорудованных сетевой инфраструктурой. Для новых потребителей компания построила порядка 100 километров сетей и смонтировала 28 новых трансформаторных подстанций, что обошлось «ЮТЭК-РС» в 200 миллионов рублей. В целом на территории округа в 2017 году компания электрифицировала 31 дачный поселок и 1464 дачных участка. А также — 401 земельный участок ИЖС, в том числе, выделенный для многодетных семей, 76 многоквартирных жилых дома, 50 объектов среднего и малого предпринимательства, 13 объектов социального назначения, 17 объектов жизнеобеспечения и 8 промышленных предприятий.

При этом в компании подчеркнули, что всего за год в компанию поступило 3262 заявки. «Заявок всегда бывает больше, чем заключенных по ним договоров, просто потому, что часть заявок не соответствует требованиям (например, заявитель не полностью заполнил форму заявления или предоставил не все документы) и пока все требования выполняются заявителем, проходит время, и они переходят на другой год», — прокомментировал заместитель директора по развитию и реализации услуг «ЮТЭК-Региональные сети» Сергей Сигуев.

Наталья Михалева
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