{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 марта 2018
28 марта 2018
03:11  29 марта 2018 0

Госдеп США рассказал о любви к русским и претензиях к властям

Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., США, госдеп
США хочет мирного сотрудничества и добрых отношений с РоссиейФото: Ксения Сальникова © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Американские власти надеются в будущем восстановить отношения с Россией. Об этом сообщила в среду эстонской газете Postimees представитель госдепартамента США по работе с русскоязычными СМИ Ванесса Акер.

Она отметила, что американская сторона хочет мирного сотрудничества с Россией, но пока добиться этого не может из-за наличия претензий к российскому правительству. «Мы уже говорили, что у нас нет никакого плохого отношения к русским и россиянам. Мы любим русских. Выходцы из России живут в США. Но у нас есть претензии к деятельности нынешнего правительства и нынешней власти России», — приводит слова Акер РИА «Новости».

Отвечая на вопрос об инциденте в Солсбери, связанном с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, Акер сообщила, что Соединенные Штаты полностью доверяют информации, которую предоставила Британия, и их якобы достаточно, чтобы сделать выводы о причастности РФ к происшествию.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в английском городе Солсбери. В настоящий момент пострадавшие находятся в коме. Британия обвинила Москву в причастности к отравлению и первой выдворила из страны 23 российских дипломатов. Российская сторона обвинения не признает и обещает ответить зеркально всем, кто также решится выслать послов РФ.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров