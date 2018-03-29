Госдеп США рассказал о любви к русским и претензиях к властям

03:11 29 марта 2018 0

США хочет мирного сотрудничества и добрых отношений с Россией Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Американские власти надеются в будущем восстановить отношения с Россией. Об этом сообщила в среду эстонской газете Postimees представитель госдепартамента США по работе с русскоязычными СМИ Ванесса Акер.

Она отметила, что американская сторона хочет мирного сотрудничества с Россией, но пока добиться этого не может из-за наличия претензий к российскому правительству. «Мы уже говорили, что у нас нет никакого плохого отношения к русским и россиянам. Мы любим русских. Выходцы из России живут в США. Но у нас есть претензии к деятельности нынешнего правительства и нынешней власти России», — приводит слова Акер РИА «Новости».

Отвечая на вопрос об инциденте в Солсбери, связанном с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, Акер сообщила, что Соединенные Штаты полностью доверяют информации, которую предоставила Британия, и их якобы достаточно, чтобы сделать выводы о причастности РФ к происшествию.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в английском городе Солсбери. В настоящий момент пострадавшие находятся в коме. Британия обвинила Москву в причастности к отравлению и первой выдворила из страны 23 российских дипломатов. Российская сторона обвинения не признает и обещает ответить зеркально всем, кто также решится выслать послов РФ.