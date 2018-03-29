Свердловские депутаты согласились отменить выборы мэра Екатеринбурга

Комитет свердловского Законодательного собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления поддержал законопроект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Документ предусматривает изменение принципа избрания главы Екатеринбурга.
Как ранее сообщало «URA.RU», документ предусматривает введение выборов по так называемой советской схеме. Глава будет избираться на заседании городской думы из числа предложенных специальной комиссией кандидатов. За предложение губернатора проголосовало пять из шести членов комитета. Законопроект будет принят в окончательном виде третьего апреля на заседании областного парламента.
Альтернативный законопроект депутата Вячеслава Вегнера (предусматривает возвращение всенародных выборов так называемого сильного мэра, который руководит администрацией Екатеринбурга) набрал только один из шести голосов. Он считается отклоненным.
Читайте подробный репортаж «URA.RU» с заседания комитета в ближайшее время.