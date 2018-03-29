{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 марта 2018
13:51  29 марта 2018 0

Свердловские депутаты согласились отменить выборы мэра Екатеринбурга

Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, ройзман евгений, мандат
Евгений Ройзман доживает последние месяцы в качестве мэраФото: Анна Майорова © URA.RU

Комитет свердловского Законодательного собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления поддержал законопроект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Документ предусматривает изменение принципа избрания главы Екатеринбурга.

Как ранее сообщало «URA.RU», документ предусматривает введение выборов по так называемой советской схеме. Глава будет избираться на заседании городской думы из числа предложенных специальной комиссией кандидатов. За предложение губернатора проголосовало пять из шести членов комитета. Законопроект будет принят в окончательном виде третьего апреля на заседании областного парламента.

Альтернативный законопроект депутата Вячеслава Вегнера (предусматривает возвращение всенародных выборов так называемого сильного мэра, который руководит администрацией Екатеринбурга) набрал только один из шести голосов. Он считается отклоненным.

Читайте подробный репортаж «URA.RU» с заседания комитета в ближайшее время.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров