15:11 01 апреля 2018 0

Сергею Цивилеву предстоит оправдать доверие президента Фото: kremlin.ru

Назначение Сергея Цивилева временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области стало сильным аппаратным решением. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные «URA.RU».

«Сильная сторона Цивилева в том, что он производственник, который руководил одной из крупнейших угольных компаний России. К тому же он поработал и вице-губернатором, то есть вступает в должность не „с колес“. И, самое главное, у него есть серьезная поддержка в верхах и карт-бланш на решение многих застарелых вопросов Кузбасса», — считает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Именно эти качества, по мнению эксперта, должны помочь новому руководителю Кемеровской области разобраться с доставшимися ему «по наследству» проблемами. «Ситуация там крайне тяжелая, огромное количество проблем просто откладывалось „на потом“. Безумное количество социальных обязательств, взятых на себя регионом, огромный дефицит бюджета. Кроме того, назрела необходимость реструктуризировать угольную отрасль: люди все чаще протестуют против экологических последствий открытой добычи угля», — указывает Минченко.

«Самый важный момент принятого решения в том, что преемника не стали искать в другой сфере. Да, в Кемеровской области он недавно, но далеко не вчера. Цивилев тоже угольщик, хозяйственник, он понимает регион и ему куда проще ориентироваться в ситуации, нежели другому кандидату. Думаю, это очевидно всем, кто смотрел сегодня видеообращение Цивилева к кузбассцам», — заявила корреспонденту «URA.RU» вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

В то же время эксперты сочли, что в ходе работы Сергею Цивилеву следует поработать над коммуникативными навыками. «Не имея опыта публичной политики и находясь в жестком стрессе он, конечно, не слишком удачно попытался построить контакт с митингующими. Но следует понимать, почему так произошло», — считает Анна Федорова. «Сам факт, что Цивилев вышел к людям и с ними разговаривал — это уже говорит об определенной силе характера. Тем более, ему пришлось „отдуваться“ за чужие грехи — с учетом времени работы в регионе к истории с „Зимней вишней“ он причастен меньше всех, — согласен Евгений Минченко. — Неоднозначный жест со вставанием на колени говорит как раз о нехватке навыков коммуникации. Но как раз они при желании корректируются легче всего».