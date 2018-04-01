Назначенный президентом врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отметился первым заявлением на новом посту. Он пообещал сделать все, чтобы виновные в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, понесли наказание.
«Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей. Хочу сказать вам, жителям Кемерова и всей области, что сделаю все, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», — приводит слова Цивилева ТАСС.
Врио главы региона также отметил, что эта трагедия сплотила всю страну «в горе и страдании». Цивилев заверил, что следствию будет предоставлена вся необходимая информация, а виновные обязательно понесут наказание. «Никто не будет выгорожен или спрятан», — подчеркнул он.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Расследованием трагедии занимаются сотрудники центрального аппарата СКР. Семь подозреваемых находятся под стражей, в том числе управляющая зданием Юлия Богданова и экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.