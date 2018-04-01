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01 апреля 2018
13:26  01 апреля 2018 0

Врио губернатора Кузбасса сделал первое заявление. «Принимаю область в тяжелый момент». ВИДЕО

Цивилев заявил, что принимает область в «очень тяжелый момент»ФОТО: сайт администрации Кемеровской области
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Назначенный президентом врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отметился первым заявлением на новом посту. Он пообещал сделать все, чтобы виновные в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, понесли наказание.

«Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей. Хочу сказать вам, жителям Кемерова и всей области, что сделаю все, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», — приводит слова Цивилева ТАСС.

Врио главы региона также отметил, что эта трагедия сплотила всю страну «в горе и страдании». Цивилев заверил, что следствию будет предоставлена вся необходимая информация, а виновные обязательно понесут наказание. «Никто не будет выгорожен или спрятан», — подчеркнул он.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Расследованием трагедии занимаются сотрудники центрального аппарата СКР. Семь подозреваемых находятся под стражей, в том числе управляющая зданием Юлия Богданова и экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

Феликс Сорокин
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