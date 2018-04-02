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Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
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02 апреля 2018
01 апреля 2018
07:32  02 апреля 2018 0

Россияне боятся ходить в торговые центры после трагедии в Кемерове

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Люди не захотели ходить в моллы, не обеспечивающие безопасностьФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Массовые призывы бойкотировать торговые центры после кемеровской трагедии повлияли на их посещаемость. В Москве и Подмосковье зафиксирован спад покупателей на 10-20%.

Протестные настроения распространялись в социальных сетях с 27 марта, пишет «Коммерсант». Издание напоминает, что в Telegram появился бот «Открой дверь», создатели которого собирают информацию о закрытых эвакуационных выходах в торговых и деловых центрах, социальных и развлекательных учреждениях. В дальнейшем эту информацию планируется передавать в Генпрокуратуру.

Трагедия в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Пожар унес жизни 64 человек. 28 марта был объявлен день траура. Накануне, 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Позже президент России Владимир Путин принял его отставку.

Семен Гринберг
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