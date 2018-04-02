Россияне боятся ходить в торговые центры после трагедии в Кемерове

07:32 02 апреля 2018 0

Люди не захотели ходить в моллы, не обеспечивающие безопасность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Массовые призывы бойкотировать торговые центры после кемеровской трагедии повлияли на их посещаемость. В Москве и Подмосковье зафиксирован спад покупателей на 10-20%.

Протестные настроения распространялись в социальных сетях с 27 марта, пишет «Коммерсант». Издание напоминает, что в Telegram появился бот «Открой дверь», создатели которого собирают информацию о закрытых эвакуационных выходах в торговых и деловых центрах, социальных и развлекательных учреждениях. В дальнейшем эту информацию планируется передавать в Генпрокуратуру.

Трагедия в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Пожар унес жизни 64 человек. 28 марта был объявлен день траура. Накануне, 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Позже президент России Владимир Путин принял его отставку.