Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу

Президент России Владимир Путин позвонил Аману Тулееву. Президент поблагодарил экс-губернатора Кемеровской области за долгие годы работы.
О звонке президента объявившему об отставке губернатору сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», — цитирует Пескова RT. Аман Тулеев возглавлял регион более 20 лет.
Ранее сегодня Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Тулеева. Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области был назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, назначение Цивилева врио главы региона стало сильным аппаратным решением.