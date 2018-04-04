13:37 04 апреля 2018 0

В Югре еще не сошел снег, но уже прогнозируются сильные пожары Фото: depositphotos.com © URA.RU

В ХМАО подписан приказ о введении с 23 апреля противопожарного режима. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

В округе уже разработан сводный план тушения лесных пожаров на 2018 год. К ликвидации возгораний в лесах будут привлечены больше 2 тысяч человек и порядка 1300 единиц техники, среди которых которых вертолеты Ми-8 и Ми-8 АМТ, а также самолеты Ан-2 и Аэропракт-22.

В общей сложности на охрану лесов выделят почти миллиард рублей — 560 из окружной казны, почти 400 из федеральной. Как сообщало «URA.RU», в 2018 году прогнозируется аномально большое количество возгораний в лесах из-за предположений синоптиков о жарком лете. Самым аномальным и опасным по количеству лесных пожаров выдался 2012 год. Большая часть югорских муниципалитетов была объята дымом. Отметим для сравнения: в 2017 году пожароопасный период в Югре начался только в мае. На территории автономного округа было зарегистрировано почти 400 лесных пожаров.