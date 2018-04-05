Разбираться в секс-скандале в югорской православной гимназии будет новый следователь

18:26 05 апреля 2018 1

Уголовное дело было передано в производство отдела по расследованию особо важных дел (фото из архива) Фото: depositphotos.com © URA.RU

Югорский следователь, который вел дело об изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы одной из православных гимназий ХМАО, отстранен от дела. Об этом 5 апреля «URA.RU» сообщил адвокат потерпевшей Михаил Пуртов.

По словам собеседника, следователь Дмитрий Сердюк игнорировал ходатайства адвоката об аресте подозреваемого в изнасиловании — несовершеннолетнего воспитанника православной гимназии, и теперь отстранен от дела. Также Пуртов добавил, что в ближайшие дни уголовное дело перейдет к другому следователю, который должен рассмотреть возможность ареста подозреваемого.

В пресс-службе следственного управления СКРФ по ХМАО-Югре информацию адвоката опровергли. «Учитывая, что дело вызвало широкий резонанс, по поручению руководителя СУ СКР по ХМАО-Югре оно было передано в производство отдела по расследованию особо важных дел. Теперь им займется другой следователь», — говорится в сообщении управления.

В пресс-службе СКР добавили, что в целях соблюдения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, а также учитывая категорию преступления и несовершеннолетний возраст потерпевшей, они воздерживается от детальных комментариев.

Как ранее сообщало агентство, секс-скандал в православной гимназии ХМАО разразился в феврале 2018 года. Несовершеннолетняя девушка обратилась в СКР с заявлением об изнасиловании. По ее версии, ее знакомый по учебному заведению избил ее и совершил над ней сексуальный акт против ее воли, а также, под угрозой расправы, заставил написать расписку о том, что половой акт был по согласию. По другой версии событий, девушка хотела женить на себе любовника, а после отказа решила отомстить, написав заявление силовикам.