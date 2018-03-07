18:59 07 марта 2018 6

По версии отца югорчанки, его дочерью воспользовался местный алтарник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стали известны подробности скандала в православной гимназии ХМАО, где двое несовершеннолетних воспитанников вступили в интимную связь. Сторона защиты заявляет об изнасиловании, тогда как следствие склоняется к иной версии — половой акт был добровольным, и заявление в СКР является попыткой шантажа. Фигуранты дела приняли участие в очной ставке. По ее результатам стало очевидно: с высокой долей вероятности, имел место оговор. О том как прошла ставка рассказали «URA.RU» родственники участников истории, а также источники в правоохранительных органах региона.

По данным отца девушки Станислава, его 17-летняя дочь Ирина (имена изменены из соображений сокрытия личности несовершеннолетних) стала жертвой сексуального насилия со стороны юноши по имени Алексей. Он, как и Ирина, учится в православной гимназии, во время церковных служб выполняет обязанности алтарника — помогает священникам при исполнении обрядов. Как утверждает Станислав, молодой человек (якобы под предлогом отдать флешку) обманом заманил девушку к себе домой, избил и совершил над ней насилие. После этого, по версии отца, злоумышленник заставил Ирину написать расписку, в которой та якобы признала, что половой акт произошел по обоюдному согласию.

«Девочка рассказала все, что с ней произошло, директору и духовнику православной школы в марте 2017 года, а они сказали ей забыть обо всем и никому не говорить. В январе 2018-го моя дочь не выдержала унизительного отношения в школе и сплетен, рассказала нам. Мы написали письмо президенту, и начались следственные проверки», — рассказывает Станислав.

Фактически девушка обратилась в следственные органы спустя год после событий. В СКР приняли заявление и начали разбираться в ситуации. В ходе очной ставки были допрошены обе стороны.

По версии алтарника, девушка пришла к нему сама, все произошло по обоюдному согласию. На вопрос, зачем теперь Ирина оговаривает Алексея, молодой человек ответил — хочет выйти за него замуж.

Югорские следователи провели очную ставку и пришли к выводу: из банальной подростковой любви пытаются раздуть скандал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник «URA.RU» в правоохранительных органах региона подтверждает версию юноши: на женитьбе настаивает отец Ирины, который на протяжении года пытался договориться с семьей Алексея, прося для дочери приданое. «Весь год после происшедшего они ходили и требовали свадьбы и денег. Сейчас пошли на принцип. Духовник здесь ни при чем. Педагоги узнали позже, но надлежащим образом не отреагировали. Здесь 100% оговор. Если сейчас будет возбуждено дело — мальчишке сломают жизнь. Этот „волчий билет“ останется во всех учетах навсегда», — отмечает собеседник агентства. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО подтверждают факт разбирательства в рамках указанной истории, однако от детальных комментариев воздерживаются.

За происходящим также наблюдают окружные власти. Как сообщил «URA.RU» директор департамента образования Алексей Дренин, его ведомство не проводит каких-либо внутренних расследований, ожидая итогов следственной проверки. Неофициально, собеседники в правительстве отмечают, что о скандале в гимназии чиновники стараются лишний раз не вспоминать.

Руководитель отдела по взаимоотношению со СМИ югорской митрополии диакон Антоний Долгушин ранее сообщил агентству, что он не в курсе произошедшего. Священнослужитель предложил задавать вопросы руководству гимназии.