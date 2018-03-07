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07 марта 2018
06 марта 2018
18:59  07 марта 2018 6

Стали известны детали секс-скандала в православной гимназии Югры. Жалобу направили даже Путину

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, патриарх кирилл, евангелие, гундяев кирилл, христиане, святыня, крест, распятие, библия
По версии отца югорчанки, его дочерью воспользовался местный алтарникФото: Владимир Андреев © URA.RU

Стали известны подробности скандала в православной гимназии ХМАО, где двое несовершеннолетних воспитанников вступили в интимную связь. Сторона защиты заявляет об изнасиловании, тогда как следствие склоняется к иной версии — половой акт был добровольным, и заявление в СКР является попыткой шантажа. Фигуранты дела приняли участие в очной ставке. По ее результатам стало очевидно: с высокой долей вероятности, имел место оговор. О том как прошла ставка рассказали «URA.RU» родственники участников истории, а также источники в правоохранительных органах региона.

По данным отца девушки Станислава, его 17-летняя дочь Ирина (имена изменены из соображений сокрытия личности несовершеннолетних) стала жертвой сексуального насилия со стороны юноши по имени Алексей. Он, как и Ирина, учится в православной гимназии, во время церковных служб выполняет обязанности алтарника — помогает священникам при исполнении обрядов. Как утверждает Станислав, молодой человек (якобы под предлогом отдать флешку) обманом заманил девушку к себе домой, избил и совершил над ней насилие. После этого, по версии отца, злоумышленник заставил Ирину написать расписку, в которой та якобы признала, что половой акт произошел по обоюдному согласию.

«Девочка рассказала все, что с ней произошло, директору и духовнику православной школы в марте 2017 года, а они сказали ей забыть обо всем и никому не говорить. В январе 2018-го моя дочь не выдержала унизительного отношения в школе и сплетен, рассказала нам. Мы написали письмо президенту, и начались следственные проверки», — рассказывает Станислав.

Фактически девушка обратилась в следственные органы спустя год после событий. В СКР приняли заявление и начали разбираться в ситуации. В ходе очной ставки были допрошены обе стороны.

По версии алтарника, девушка пришла к нему сама, все произошло по обоюдному согласию. На вопрос, зачем теперь Ирина оговаривает Алексея, молодой человек ответил — хочет выйти за него замуж.

Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
Югорские следователи провели очную ставку и пришли к выводу: из банальной подростковой любви пытаются раздуть скандал
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник «URA.RU» в правоохранительных органах региона подтверждает версию юноши: на женитьбе настаивает отец Ирины, который на протяжении года пытался договориться с семьей Алексея, прося для дочери приданое. «Весь год после происшедшего они ходили и требовали свадьбы и денег. Сейчас пошли на принцип. Духовник здесь ни при чем. Педагоги узнали позже, но надлежащим образом не отреагировали. Здесь 100% оговор. Если сейчас будет возбуждено дело — мальчишке сломают жизнь. Этот „волчий билет“ останется во всех учетах навсегда», — отмечает собеседник агентства. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО подтверждают факт разбирательства в рамках указанной истории, однако от детальных комментариев воздерживаются.

За происходящим также наблюдают окружные власти. Как сообщил «URA.RU» директор департамента образования Алексей Дренин, его ведомство не проводит каких-либо внутренних расследований, ожидая итогов следственной проверки. Неофициально, собеседники в правительстве отмечают, что о скандале в гимназии чиновники стараются лишний раз не вспоминать.

Руководитель отдела по взаимоотношению со СМИ югорской митрополии диакон Антоний Долгушин ранее сообщил агентству, что он не в курсе произошедшего. Священнослужитель предложил задавать вопросы руководству гимназии.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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