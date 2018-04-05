{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,58
Динамика за 2 недели
Евро 70,59
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
20:10  05 апреля 2018 4

Суд решил судьбу историка, который фотографировал свою голую дочь

Дмитриева признали невиновным по «страшным» статьямФото: Википедия

Главу карельского правозащитного общества «Мемориал», историка Юрия Дмитриева оправдали по делу о педофилии и изготовлении детской порнографии. Такое решение Петрозаводский городской суд вынес сегодня, 5 апреля.

Суд признал публициста виновным только в незаконном хранении оружия, за что назначил ему два года шесть месяцев ограничения свободы, пишет «Национальная служба новостей». С учетом его пребывания в СИЗО, фактический срок составит три месяца заключения. Дмитриеву нужно будет отмечаться в полиции в течение следующего года и трех месяцев. Приговор огласили на закрытом заседании, сообщает VSE42.ru.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года, передает RT. По версии следствия, историк в течение нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии. Также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья. Адвокат обвиняемого утверждал, что снимки Дмитриев не распространял и никому не показывал. Публицист пробыл под арестом до января 2018 года, после чего вышел под подписку о невыезде.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров