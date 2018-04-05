Суд решил судьбу историка, который фотографировал свою голую дочь

20:10 05 апреля 2018 4

Дмитриева признали невиновным по «страшным» статьям Фото: Википедия

Главу карельского правозащитного общества «Мемориал», историка Юрия Дмитриева оправдали по делу о педофилии и изготовлении детской порнографии. Такое решение Петрозаводский городской суд вынес сегодня, 5 апреля.

Суд признал публициста виновным только в незаконном хранении оружия, за что назначил ему два года шесть месяцев ограничения свободы, пишет «Национальная служба новостей». С учетом его пребывания в СИЗО, фактический срок составит три месяца заключения. Дмитриеву нужно будет отмечаться в полиции в течение следующего года и трех месяцев. Приговор огласили на закрытом заседании, сообщает VSE42.ru.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года, передает RT. По версии следствия, историк в течение нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии. Также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья. Адвокат обвиняемого утверждал, что снимки Дмитриев не распространял и никому не показывал. Публицист пробыл под арестом до января 2018 года, после чего вышел под подписку о невыезде.