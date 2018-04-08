Коммунальная авария произошла днем 8 апреля
В Перми канализационные стоки затопили трамвайные пути на улице Ивановской. Очевидцы сообщают, что коммунальная авария произошла днем 8 апреля. Вода с нечистотами залила улицу, чувствуется сильный запах канализации.
Причиной излива стоков стал засор канализации на улице Ижевская, 6 и Анри Барбюса, 54, сообщает портал 59.ru со ссылкой на компанию «Новогор-Прикамье». Эти сети обслуживает Пермводоканал. Специалистам предприятия предстоит прочистить засорившуюся канализацию.
Поток воды был таким сильным, что поначалу даже нельзя было перейти улицу, говорят очевидцы. Сейчас «наводнение» пошло на спад.